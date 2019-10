Una fan di Naruto ha deciso di presentarsi alla laurea in modalità eremita

Ognuno ha le proprie passioni e, nel nuovo millennio, sempre più persone le stanno utilizzando per abbellire e rendere più unici alcuni eventi importanti della propria vita. Un esempio sono i matrimoni celebrati in klingon o tesi dedicate ai propri eroi preferiti. Ma adesso arrivano anche le feste di laurea a tema Naruto.

Una fan di Naruto si è recentemente laureata e ha deciso di postare sul popolare social Reddit una foto che celebrasse l'evento. Fin qui tutto normale, se non fosse che la ragazza, dal nickname Margiokpop, ha deciso di non indossare abiti convenzionali durante la cerimonia.

Come potete vedere in calce, nel subreddit di Naruto è diventata subito virale questa foto dove la fresca laureata si è presentata vestendosi con i panni del protagonista della serie in versione eremitica. Abbiamo quindi il famoso giubbotto arancione e nero, con sopra il mantello rosso con dettagli neri. Non poteva mancare però il cappello di laurea, mentre Margiokpop risponde a diversi commenti sotto la foto esclamando che "Volevo mostrare alle persone che si può essere se stessi e godersi ciò che piace!".

E voi durante la vostra festa di laurea avete indossato panni particolari, specie a tema anime? Intanto, un vero ninja svela i segreti della Naruto run utilizzata dai fan per assaltare l'area 51.