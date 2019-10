Una fan di Naruto mette i panni di Kakashi Hatake versione donna

Nel corso degli anni, il mondo di Naruto ha presentato tanti personaggi variegati sia per abilità e carattere che per costumi. Quest'ultimo aspetto è quello che senza dubbio attrae di più i cosplayer, capaci di replicare fino al dettaglio più minuto il costume del loro eroe preferito. Stavolta il protagonista del nuovo cosplay è Kakashi Hatake.

L'ultimo cosplay a tema Kakashi Hatake arriva però in forma genderbent, ovvero a sesso invertito. La fan Eurekacosplays, che proprio recentemente ha postato su Reddit il suo cosplay di Trunks di Dragon Ball Z, torna con una nuova rivisitazione in chiave femminile di un personaggio degli anime.

Come potete vedere in calce, la nuova Kakashi Hatake ha dei lunghi capelli bianchi e una gonna che nasconde in parte un pantaloncino corto e le calze a rete. Per il resto però, Eurekacosplays ha replicato in tutto e per tutto il vestiario di questo personaggio tra i più amati del mondo di Naruto. Non solo, perché la cosplayer ha voluto replicare sia l'atteggiamento e la posa da lettura di Kakashi e uno dei libri di cui è fan, Icha Icha Paradise, appartenente alla collana scritta da Jiraiya di cui fa parte anche Icha Icha Tactics.

