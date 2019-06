Fan di Naruto, vi sfidiamo a riconoscere Itachi Uchiha nelle bozze di Kishimoto

Molto spesso le bozze preparatorie dei mangaka, nelle quali figurano personaggi, luoghi, vestiti e tutto ciò che concerne il character design, non coincidono con quelle finali destinate alla pubblicazione dagli editori. Questa sorte è toccata anche a un famoso ninja di Naruto, che appare radicalmente diverso negli schizzi di Kishimoto.

Il personaggio in questione non è altri che Itachi Uchiha, il quale appare irriconoscibile confrontato con la sua versione preliminare. Come potete osservare dall'immagine sottostante, non solo non condivide alcuna somiglianza con suo fratello Sasuke, ma il suo character design suggerisce anche una personalità differente da ciò che poi abbiamo visto nel corso della serie. Tra i cambiamenti estetici possiamo notare la presenza della bandana, dei guanti e di una camicia avvolta intorno alla sua vita.

Tuttavia, oltre queste radicali differenze, possiamo scorgere una similarità con il design finale, ovverosia il taglio degli occhi molto profondo che Itachi conserva anche all'interno del manga. Inoltre, i fan teorizzano che questo concept abbia preso vita in un personaggio di Boruto, Iwabe, dal momento che indossa lo stesso tipo di bandana ed è stato introdotto con una personalità molto simile a quella suggerita dal concept di Kishimoto.



Nonostante sia sempre molto interessante addentrarci in queste retrospettive, crediamo che il character design finale di Itachi risulti molto più azzeccato, soprattutto per quanto riguarda il suo legame di fratellanza con Sasuke. Il fandom di Naruto è ancora molto attivo, nonostante Mashashi Kishimoto abbia concluso la serie tempo fa addentrandosi in una nuova serializzazione con Samurai 8: La Storia di Hachimaru, del quale potete leggere un nostro approfondimento.