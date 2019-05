Un fan di Naruto Shippuden si laurea con il famoso coprifronte

Si sa, la normalità è noiosa, ed è sacrosanto cercare di mostrare la propria diversità nell'omologazione. Eppure, non possiamo che chiederci anche noi che livello di saggezza e stupidità ci sia dietro la decisione di un fan di presentarsi alla sua cerimonia di laurea con il coprifronte di Naruto Shippuden.

Qualcuno dice che "il genio è intuizione e capacità di esecuzione", siamo certi dunque che l'utente gakashi 22 abbia trovato il proprio credo Ninja, partecipando alla propria cerimonia di laurea con la famosa fascia di Naruto del Villaggio della Foglia. Sicuramente uno sfregatato appassionato dell'opera di Masashi Kishimoto, che ha scambiato la laurea (o il diploma) per un vero e proprio mandato di hokage, da vera e propria standing ovation.

Non siamo certi si tratti una laurea, ma converrete che qualora si trattasse di una cerimonia del diploma meriterebbe comunque il suddetto titolo ad honorem. Degno sicuramente della fama del Presidente Bolsonaro, il leader del Brasile, anch'egli grande fan di Naruto, che rientra di diritto nell'olimpo degli appassionati. L'unica cosa di cui siamo certi in questo momento è della creatività e dell'originalità dell'avvenimento in questione, che è una dote che va perseguita, seppur possediamo qualche dubbio sulla genialità in una cerimonia ufficiale e istituzionale, ma qualora non trovasse lavoro possiamo ben dire che il mondo ha bisogno di un Ninja fedele e sempre pronto a mettersi in gioco.

Ne approfittiamo per rimandarvi alla bellissima tavola di un fan dello scontro tra Kakashi e Obito, che ha interpretato il famoso combattimento in una chiave del tutto nuova. E voi, cosa ne pensate del fan di Naruto Shippuden che potete osservare in tutta la sua simpatia nella clip eseguita in fondo alla news?