I fan non riescono a credere che Dragon Ball Super sia finito due anni fa

Ci sono state quindi tante reazioni per coloro che non vogliono leggere il manga di Dragon Ball Super, al momento più avanti nella storia della controparte animata. Per questo, su Twitter si sono scatenati in tanti: alcuni hanno omaggiato Dragon Ball Super , altri non riescono a credere sia passato così tanto tempo dalla conclusione che vide la fine del Torneo del Potere con un eccezionale Goku contro Jiren. E voi che parere avete sul tempo trascorso dalla fine dell'anime?

E proprio il 25 marzo 2020, solo pochi giorni fa, i fan hanno fatto i conti con l' assenza di un anime di Dragon Ball da ben due anni. Non è bastato infatti tappare il buco con Dragon Ball Super: Broly , lungometraggio campione d'incassi ma che non sazia la voglia di una serie settimanale e continua su Goku e compagni, con nuove sfide e nemici inediti da affrontare.

Dragon Ball Super ended 2 years ago from today. Damn, where has time been going 😩 pic.twitter.com/P57xvXIQFk — Mike (@PsyycheUp) March 24, 2020

