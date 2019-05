Un fan omaggia Avengers: Endgame con una fan art in stile anime

Qualche giorno fa vi abbiamo mostrato gli Avengers reimmaginati in stile manga, questa volta vi proponiamo una fan art con un piglio simile ma che racchiude l'intera squadra dei vendicatori.

L'ultima fatica dei fratelli Russo, Avengers: Endgame, ha ottenuto un buon successo nel Sol levante, imponendosi in prima posizione nel box-office giapponese nella prima settimana di rilascio, salvo poi essere scalzato da un'altra pellicola riguardante un gigante della cultura pop nipponica, Detective Conan.

Non per questo il colossale Endgame è stato dimenticato subito dai fan, che - una volta finito il film - hanno cercato di omaggiarlo in qualsiasi maniera in giro per il web, sfornando fan art a profusione per celebrare le gesta dei nostri eroi preferiti. L'artista che questa volta mette in mostra tutto il suo estro è un certo @ryosuketarou, un utente di Twitter, il quale si è impegnato a rappresentare i vendicatori al completo con uno stile cartoon molto evidente, delineandone anche i dettagli più secondari.

Fan art a parte, non è la prima volta che gli Avengers vengono ritratti con un singolare stile anime, dato che la Marvel Comics stessa ci provò qualche anno fa, inaugurando la collana "Marvel Mangaverse", stampata dal 2000 al 2002, con un breve ritorno nel 2005 attraverso un sequel. La nuova serializzazione non mutò soltanto lo stile dei vendicatori, ma ne ripensò anche le origini, rinarrando delle storie completamente originali.

Tony Stark, per esempio venne fatto diventare un personaggio femminile di nome Iron Maiden, innamoratosi di Bruce Banner. L'eroe che riscosse maggiore successo, tuttavia, fu la nuova versione di Spiderman, che in questo universo narrativo fa parte dello "Spider-Clan" - organizzazione che dovrà vedersela con il villain Venom.

Lasciando da parte il mondo fumettistico, alcuni dei vendicatori sono apparsi in veri e propri anime, stiamo parlando di Iron Man, Wolverine, gli X-Men e Blade, i quali hanno visto le loro serie nascere in terra nipponica per poi arrivare anche negli Stati Uniti nel 2011.

Che ne pensate di questa fan art? Fatecelo sapere con un commento!