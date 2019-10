Un fan omaggia Dragon Ball Z utilizzando la sua auto

Inutile girarci troppo attorno, indipendentemente che si parli dell'opera cartacea o di quella animata, è indubbio che l'epopea di Dragon Ball sia divenuta un vero e proprio cult agli occhi di milioni di fan in tutto il mondo, sempre pronti a mettere in mostra il loro amore per un franchise che ci portiamo dietro da oltre trent'anni.

Ebbene, quest'oggi è stato l'utente Reddit SterlingSilverBullet ha voler mettere in mostra tutto il suo amore per l'opera con un'idea nelle basi tanto semplice quanto geniale al contempo. L'uomo ha infatti pubblicato un'immagine - visionabile a fondo news - in cui è possibile osservare la sua macchina, caratterizzata però da un interessante dettaglio, ovvero una grande decalcomania di Capsule Corps posta sulla parte anteriore del cofano, che per chi non dovesse saperlo è la famosa società posseduta da Bulma Briefs che si occupa di realizzare delle particolari capsule che i cittadini dell'universo di Dragon Ball possono utilizzare per inserirvisi dentro qualsiasi oggetto, veicoli compresi, per poi rimpicciolirli mettendoseli così tranquillamente in tasca. L'immagine ha ovviamente fatto il giro del web riuscendo a conquistare i tanti che hanno osservato il lavoro fatto, i quali hanno assai apprezzato la semplicità del tutto.

Nel caso in cui non doveste conoscerlo, Dragon Ball è famosissimo manga di Akira Toriyama serializzato dal 1984 al 1995, con i numerosissimi capitoli che sono stati successivamente raccolti all'interno di quarantadue volumi tankōbon. L'opera narra la vita di Son Guku, intento ad allenarsi nelle arti marziali nel mentre che si trova alla ricerche delle cosiddette Sfere del Drago, le quali possono permettere a chi le possiede tutte di esprimere un desiderio. L'enorme successo riscosso dall'opera ha portato anche alla concretizzazione di due adattamenti anime, ovvero Dragon Ball e Dragon Ball Z.

Inoltre, nel corso di questi ultimi anni il franchise è tornato a far parlare di sé grazie all'uscita di Dragon Ball Super - incentrato su quanto avvenuto dopo la battaglia contro Majin Bu e comprendente i dieci anni seguenti fino alla conclusione di Dragon Ball Z -, di cui potete trovare anche la nostra recensione sulle pagine di Everyeye. Nel 14 dicembre 2018 è uscito il primo film della serie, intitolato Dragon Ball Super: Broly, di cui potete trovare anche la nostra recensione.