I fan di ONE PIECE, Dragon Ball e Black Clover attaccati da Shueisha: chi colpisce il DMCA

Il fenomeno della pirateria, specialmente al di fuori del Giappone, negli ultimi anni è diventata sempre più pesante. Per questo nell'ultimo anno le case editrici, Shueisha in primis, hanno cercato di arginare il fenomeno in più modi, salvaguardando i loro interessi su serie come ONE PIECE, Dragon Ball e tante altre.

Dopo aver ottenuto la possibilità di agire più marcatamente grazie alla legge sul copyright legiferata in Giappone nel 2020, ci sono stati alcuni casi di rimozione di contenuti per infrazione di copyright su Twitter nei giorni scorsi. Tutti i fan, ma anche alcuni illustratori ufficiali di Dragon Ball, sono stati colpiti da queste rimozioni. A seconda della quantità di contenuti coinvolti, gli account hanno ricevuto stop e ban di vario genere, portando in generale a tutti i possessori di account a bloccare ad utenti che non seguono la pagina la possibilità di leggere e intervenire.

Non solo i fan che postavano fan-art, GIF, informazioni e leak sono corsi ai ripari ma anche traduttori ufficiali come Caleb Cook che porta su Viz Media e MangaPlus il manga di My Hero Academia. Fino ad ora sembra che i contenuti segnalati e rimossi appartengano a manga come ONE PIECE, Dragon Ball e Black Clover, alcuni dei più seguiti e che sono stati anche al centro di alcune ingenuità dei fan.

Ad esempio, i fan di ONE PIECE hanno tempestato di post Twitter dopo l'uscita delle scan illegali del capitolo 1000, arrivato con due settimane di anticipo rispetto alla release ufficiale. Cose simili accadono anche con Dragon Ball e Black Clover, oltre che con altri manga come L'Attacco dei Giganti che si era già adoperato per proteggersi contro i leaker.

Sembra quindi che Twitter non sarà più terreno fertile per questi post, colpendo non solo chi fa uso illegale delle scan e dei manga, ma anche chi posta semplicemente fan art e illustrazioni innocue.