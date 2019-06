I fan di ONE PIECE sono infastiditi dai continui flashback dell'anime

L'inserimento di tutti questi flashback ha causato una violenta reazione su Twitter, tra cui c'è chi si lamenta dell'inconsistenza di questi episodi di ONE PIECE a causa di soli pochi secondi valevoli della visione e chi non vede l'ora che l'anime transizioni nel prossimo arco narrativo, quello di Wanokuni. Prima che si giunga però alla nuova saga, mancano ancora due episodi che saranno trasmessi le prossime due domeniche, tra cui quello che ci farà rivedere personaggi come Marco la Fenice.

L'arco narrativo del Reverie di ONE PIECE si è ormai concluso con lo scorso episodio che ci ha mostrato l' arrivo di Im-sama sul Trono Vuoto , tuttavia la gestione delle ultime puntate ha causato le lamentele degli spettatori. Infatti, queste ultime fasi dell'anime sono state molto rallentate, adattando addirittura un capitolo del manga originale in due diversi episodi e inserendo, per diluire, molte scene flashback che fungono da filler.

Il manga di ONE PIECE è uno dei più longevi nel panorama fumettistico giapponese . Eiichiro Oda ha creato un mondo intenso e ricco di storie e dettagli da scoprire, ma talvolta può essere accusato di eccessiva lentezza e avvenimenti che richiedono mesi per essere completati. La trasposizione animata della serie attualmente in onda non è da meno.

How One Piece fans bare through the bad animation, horrible pacing, and unnecessary flashbacks in the Reverie Arc knowing Wano Kuni is next pic.twitter.com/0v64CTU9Ad — IG|drstone.senku (@senkaqe) 14 giugno 2019

One piece fans sitting through low tier animation, unnecessary backstory, and a weak reverie arc but then realize Wano Kuni is next pic.twitter.com/lAPbGQzpRi — god.zoro (@thegodroronoa) 15 giugno 2019

Waiting the whole week on a new @Onepiece episode, just for it to be a recap episode full of flashbacks >>>>>>>>>>>>> — Steezy 🛸 (@steezywhatever) 9 giugno 2019

But these One Piece flashbacks are now getting really annoying — say uncle (@chudiiiii) 12 giugno 2019

Wow I wish #onepiece wouldn’t pad for time in their episodes with meaningless flashbacks like “yes, I watched the other 888 episodes get to the fuckin point” — Rica Hecker (@hecker_rica) 17 giugno 2019

Episode 889 already starting with flashbacks... SMH#ONEPIECE — Queen (@GANGMEMBERLEO) 16 giugno 2019

If these one piece episodes keep featuring 75% flashbacks ima 🤬😤 — Pedro V (@valdez11_madrid) 16 giugno 2019