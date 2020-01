I fan di ONE PIECE omaggiano Kobe Bryant, ecco la splendida fanart dedicata al Black Mamba

La scomparsa di Kobe Bryant ha lasciato un vuoto enorme nel mondo dello sport, e persino i fan di ONE PIECE non hanno voluto perdere l'occasione per ricordarlo. Rufy e la star dell'NBA del resto avevano qualcosa in comune, due semplici parole che furono per entrambi sinonimo di cambiamento. Ovviamente, ci stiamo riferendo all'epiteto Black Mamba.

Black Mamba è il soprannome che Kobe Bryant si autoattribuì nel 2003, dopo aver visto il capolavoro di Quentin Tarantino "Kill Bill Vol.2". Bryant vide diverse somiglianze tra sé e il mamba nero presente nel film, e decise quindi di adottare definitivamente il curioso appellativo.

Per Cappello di Paglia lo stesso termine ha un altro significato, ugualmente importante. Black Mamba è infatti il nome di uno degli attacchi utilizzati nella modalità "Snakeman" del suo Gear Forth. L'attacco venne mostrato per la prima volta durante l'epico scontro con Katakuri, che riuscì però ad evitarlo e contrattaccare.

Come potete vedere in calce comunque, i fan hanno deciso di unire i due mondi realizzando un bellissimo sketch. Attualmente l'immagine è prima nel subreddit di ONE PIECE con circa 8000 upvote.

E voi cosa ne pensate? Vi piace? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi ricordiamo che anche l'autore di My Hero Academia ha realizzato uno sketch per omaggiare Kobe, così come l'autore della Marvel Joe Quesada. Tutti questi tributi non sono altro che l'ennesima riprova del rispetto provato verso l'ex star dei L.A. Lakers.