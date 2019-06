Un fan di ONE PIECE realizza un riuscitissimo Funko Pop di Ener

Il fandom di ONE PIECE è sempre in fermento sui social, condividendo spettacolari fan art e creazioni personali davvero riuscite, come in questo caso. Un appassionato infatti, ha mostrato su reddit il suo personale Funko Pop di Enel, un personaggio ancora non disponibile nella linea ufficiale dell'azienda.

Il fan, a questo punto, si è cimentato in una realizzazione dello stravagante Dio dei Fulmini, finendo per fare un ottimo lavoro. L'utente in questione, Doflamango, ha caratterizzato il modellino con tutti tratti caratteristici del personaggio, accessori compresi. Il Funko Pop è infatti scolpito con i tipici occhi della linea di modellismo ufficiale, e dotato di una muscolatura molto ben riuscita grazie a degli accessori fai da te. L'antagonista presenta, come da character design, il busto scoperto e le gambe adornate da pantaloni colorati a strati.

All'altezza del capo è presente la sua tipica bandana, in aggiunta ai quattro peculiari tamburi sulle sue spalle utili a scagliare mortali attacchi elettrici. Le orecchie sono buffamente allungate dotate dei suoi distintivi orecchini, mentre le braccia sono ornate da alcuni anelli. La realizzazione è complessivamente impressionante e se fosse commercializzata non noteremmo assolutamente la sua natura amatoriale.

Il personaggio di Ener è uno degli antagonisti più amati e carismatici di ONE PIECE, che fa la sua apparizione nella saga di Skypea costringendo il nostro Rufy a combatterlo per salvare la paradisiaca Isola nel Cielo. E' da molto che l'antagonista non compare nella serie, ma speriamo che prima possa ritornare in auge in qualche modo, anche perché non è stato definitivamente sconfitto da Cappello di Paglia.

Dopo questa botta di nostalgia, per ritornare nel presente date un'occhiata agli ultimi spoiler del capitolo 945.