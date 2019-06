Un fan di ONE PIECE realizza una terrificante illustrazione di Chopper

I fan di ONE PIECE si divertono molto spesso a realizzare delle fan art ispirate ai loro personaggi preferiti, e questa volta diamo un'occhiata ad una illustrazione molto particolare, per usare un eufemismo, di Tony Chopper, il simpatico dottore della ciurma di Rufy.

il fan che si è cimentato nella rielaborazione del personaggio è Wafalo, un utente di reddit che ha già realizzato delle splendide fan art a tema ONE PIECE, come quella sul combattimento di Rufy e Katakuri, illustrati attraverso il suo tipico stile dalle tinte dark.

Nella fan art di oggi, Chopper è rappresentato in una forma mostruosa, molto vicina a quella che assunse nella saga di Enies Lobby ma caratterizzata da dettagli ancora più spaventosi, come le fauci spalancante che mostrano dei denti aguzzi e minacciosi coadiuvati da un'espressione per niente amichevole. Ai suoi piedi c'è il capitano Rufy, del quale non vediamo il volto, ma probabilmente l'artista ha immaginato un tentativo da parte del capitano di far rinsavire la creatura.

Chopper nelle ultime saghe del manga è stato messo leggermente in disparte, e solo nella Saga degli Uomini Pesce abbiamo avuto modo di apprezzare l'evoluzione dei suoi poteri, che ora gli permettono di assumere una forma da renna umanoide in grado di sferrare micidiali attacchi fisici. Speriamo che nell'arco di Wano potremo vederlo di nuovo protagonista, non solo come spalla comica ma anche sul campo di battaglia in uno scontro importante.