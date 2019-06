I fan di One-Punch Man 2 sono disperati per l'episodio saltato

In queste ore J.C. Staff ha dovuto comunicare una notizia che ha infastidito i fan: l'episodio 9 di One-Punch Man non è stato trasmesso nella serata del 4 giugno, ma è slittato di una settimana a causa di esigenze nel palinsesto nipponico, quindi a martedì 11 giugno. In rete sono quindi spuntate le reaction degli appassionati.

Tramite GIF e immagini varie, i fan hanno invaso Twitter di post relativi alla delusione per la mancata messa in onda dell'episodio 9 di One-Punch Man Stagione 2. Il rinvio della puntata è arrivato in un momento cruciale, in cui l'anime tratto dal manga di ONE e Yusuke Murata aveva raggiunto un climax piuttosto importante.

Il Super Fight, infatti, è finito in tragedia a causa della carneficina di Goketsu, che ha trasformato molti lottatori in Esseri Misteriosi e ha sconfitto guerrieri ed eroi che si sono rifiutati di ingurgitare le cellule per la mostrizzazione. Tra i caduti c'è Suiryu, che ha provato ad affrontare sia Goketsu che Bakuzan, divenuto un possente mostro a sua volta, ma nulla ha potuto contro i suoi avversari. Il neoeletto campione del torneo è rimasto in balia di Bakuzan, mentre Goketsu è tornato alla base di Orochi.

Suiryu è stato poi tratto in salvo da una trionfale entrata in scena di Saitama, che si prepara ad affrontare Bakuzan e a intervenire quindi nella lotta contro gli Esseri Misteriosi, che stanno devastando le varie città. Intanto Garo affronta Mastino Man...

Per i fan, insomma, aspettare un'intera settimana sta diventando quasi insopportabile. E voi, come passerete questi sette giorni in attesa dell'episodio 9 di One-Punch Man 2?