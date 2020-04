Un fan di One-Punch Man replica l'addestramento di Saitama: come sarà finita?

Nel momento in cui Satama ha rivelato il regime d'allenamento che lo ha portato a sviluppare la sua forza sovrumana, sicuramente a qualcuno sarà venuto in mente di seguire i suoi passi. Uno youtuber si è cimentato nella sfida, decidendo di allenarsi per 100 giorni consecutivi dopo aver visto l'anime di One-Punch Man.

La sua routine giornaliera è stata scandita da 100 flessioni, sit-up e squat, finendo in bellezza con una sessione di corsa di 10 kilometri. E' proprio questa esorbitante molte di esercizio che ha trasformato il corpo di Saitama, facendolo diventare - almeno per ora - un eroe imbattibile.

Che effetti ha avuto, invece, sul nostro ardito youtuber? Purtroppo non ha acquisito la capacità sperata di stendere i mostri con un solo colpo, però i risultati positivi non mancano.

Il fan ha dichiarato che aveva iniziato la sua preparazione seguendo solamente metà delle indicazioni soprastanti, così da abituare gradualmente il suo corpo. Nonostante ciò è incappato in un infortunio dopo soli 20 giorni, slogandosi la gamba. Per fortuna, dopo 40 giorni la difficoltà iniziale è scemata sempre di più, spingendolo a intensificare i ritmi:

"Gli allenamenti erano diventati eccessivamente facili, perciò ho iniziato a renderli un po' più impegnativi".

Alla fine del suo percorso, il fan è riuscito ad ottenere una definizione impressionante del busto, ma il beneficio più importante che ha guadagnato da questa sfida è stato soprattutto mentale:

"Questa sfida mi ha cambiato mentalmente più di quanto abbia fatto da un punto di vista fisico".

