Fan di Pieck a rapporto: un cosplay particolare della ragazza de L'Attacco dei Giganti 4

Con l'inizio de L'Attacco dei Giganti 4 siamo stati trasportati in un mondo completamente sconosciuto. Nei primi secondi dell'episodio iniziale non c'era traccia di Eren Jaeger, Mikasa Ackerman e Armin Arlert, né dei paesaggi che conoscevamo e le mura enormi che proteggevano l'umanità.

Al loro posto abbiamo conosciuto i giovani Gabi e Falco, rivisto Reiner e Zeke e scoperto l'identità di tanti altri personaggi de L'Attacco dei Giganti fino a quel momento ignoti. Un esempio è Pieck Finger, ragazza che per anni è stata dietro l'identità del gigante carro, quel quadrupede che era riuscito a salvare Zeke e Reiner da morte certa alla fine della terza stagione de L'Attacco dei Giganti.

Pieck ora ha una forma umana e si presenta come una ragazza con capelli lunghi neri e mossi, uno sguardo pesante e un naso simile a quello di Annie. La portatrice del potere del gigante carro ha già diversi fan e per questo vi presentiamo un cosplay di Pieck Finger. A rappresentarla ci ha pensato la giapponese Hammokku che ha pubblicato due post su Instagram che potete vedere in basso. Nelle prime foto riprende semplicemente Pieck frontalmente, mostrando capelli, viso e alcuni particolari del vestito marleyano come al fascia rossa che indica che è una delle guerriere scelte.

Nella seconda foto invece riprende una posa particolare di Pieck, quella con cui è stata presentata dove camminava a quattro zampe dopo essere stata per mesi trasformata nel gigante carro. Intanto la stagione 4 de L'Attacco dei Giganti è arrivata al quarto episodio.