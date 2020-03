Per i fan di Pokémon è in arrivo una bellissima statua di Mega Blastoise

Blastoise è sicuramente uno dei Pokémon più amati dai fan della serie creata da Game Freak e dall'anime. Tra poco sarà disponibile una grandiosa statua da collezione della variante Mega del famoso Pokémon acquatico della regione di Kanto.

Come potete vedere in calce alla notizia, Mega Blastoise si presenta in questa statua da collezione in tutta la sua potenza. La statua è alta 22 cm, costa 116 euro (spese di spedizione escluse) e dovrebbe arrivare durante l'ultimo quadrimestre del 2020. Se vi interessa questa statua, sappiate che i pre order sono già possibili. Le trasformazioni Mega di alcuni Pokémon sono state intodotte nei giochi della serie Pokemon X e Y, ambientati nella regione di Kalos. Con queste nuove trasformazioni le creature non solo diventato più potenti, ma cambiano persino forma. Mega Blastoise, ad esempio, vede comparire sul guscio, al posto dei due cannoncini, un unico enorme cannone spara acqua e due bocche di fuoco (in questo caso sparano sempre acqua) sulle braccia, rendendolo una sorta di carro armato.

Per quanto riguarda l'anime, è stato introdotto un curioso appassionato di Pokémon shiny di nome Colovari. Inoltre Ash ha sfidato il campione di Galar, Leon, ed intende partecipare quindi al Pokémon World Championship. Non vediamo l'ora di assistere a questa entusiasmante sfida.