I fan dei Pokémon omaggiano film film Avengers: Endgame

Dopo che Avengers: Endgame ha sbancato anche in Italia, ottenendo incassi che si sommano al già record assoluto della nuova pellicola Marvel, pare interminabile il percorso che sta unendo fan di ogni genere al lungometraggio dei fratelli Russo. L'ultima citazione al film proviene, infatti, dagli appassionati dei Pokémon.

Il successo economico e commerciale dell'ultima fatica Marvel non sembra avere fine, non solo riscuotendo incassi astronomici da ogni dove, ma anche grazie al potere del titolo di unire generi diversi tramite citazioni, a volte assurde e disparate, ma che nel complesso alimentano e certificano un risultato straordinario.

Per questo motivo, gli omaggi dedicati alla pellicola dai fan dei Pokémon non sono passati inosservati. Nelle due illustrazioni, che potete ammirare in fondo all'articolo, sono stati presi e trasformati i personaggi di Avengers: Endgame nei compagni di avventura più fedeli del panorama d'animazione nipponico. Il risultato non ha solo mutato l'ordine della locandina principale del lungometraggio in chiave Pokémon, ma ha anche fornito un interessante spunto di riflessione su chi possano rappresentare i 3 attori e protagonisti Avengers, ovvero Thor, Iron Man e Capitan America, diventati rispettivamente Pikachu, Scizor e Wartortle.

Un'idea assurda quanto simpatica, che collega due dei franchise più floridi al mondo, che ha visto, recentemente, unire in una citazione il mondo dei Pokèmon e di Yu-Gi-oh!.

E voi, invece, cosa ne pensate delle due illustrazioni postate sul portale Reddit?