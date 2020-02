Un fan project animato di Dragon Ball Z rende reale un Crilin Super Saiyan

L'anime di Dragon Ball Z ha visto un cambio netto rispetto ai ritmi e alla natura della prima serie televisiva. La storia inizia a concentrarsi di più su nemici di portata galattica, mettendo sempre più da parte gli umani dando spazio alla ribalta dei saiyan. Goku, Gohan, Vegeta sono tre dei protagonisti indiscussi di questa fase di Dragon Ball.

Mentre Dragon Ball Z: Kakarot continua ad ampliare la storia originale di Akira Toriyama, un fan prepara un what if piuttosto singolare. Com'è risaputo, solo i saiyan possono trasformarsi in Super Saiyan, eppure su Reddit è comparso un brevissimo video con Crilin Super Saiyan. Il fan Damiyuta ha deciso di dare un po' di giustizia all'umano, il più forte della sua specie, che però ha sempre meno risalto più va avanti Dragon Ball Z.

Prendendo come base la trasformazione in Super Saiyan 2 di Gohan durante i giochi di Cell, Damiyuta ha modificato alcuni dettagli dei frame inserendo il volto di Crilin al posto di quello del giovane. In calce potete quindi vedere un Crilin capelluto con un'aura bionda intorno, mentre dai suoi occhi chiari sgorgano lacrime. Mentre è sicuro che non vedremo mai una versione del genere del combattente, in Dragon Ball Super magari Crilin potrebbe raggiungere l'Ultra Istinto, una tecnica più adatta ad essere imparata da chiunque.

Sempre per l'umano, Dragon Ball Z: Kakarot mette in risalto le somiglianze tra lui e Muten, suo maestro non solo nelle tecniche di combattimento ma anche per alcuni aspetti della vita.