Un fan raccoglie i peggiori allenatori mai apparsi nella storia di Pokémon

Pokémon è spesso un anime spensierato, con diversi momenti allegri che coinvolgono allenatori e pokémon. Ma non è capitato neanche di rado che talvolta gli episodi dell'anime siano stati appesantiti da alcune brutte situazioni. E l'arrivo di Gengar con la sua storia nella squadra di Ash Ketchum ha ricordato alcuni di questi momenti.

Il mondo pokémon è infatti popolato da alcuni pessimi allenatori che Ash ha incontrato direttamente o indirettamente durante il suo viaggio, e quasi nessuna regione si scampa da queste pessime presenze. Un fan ha deciso di recuperare alcuni vecchi episodi e mostrare la sua lista di allenatori peggiori mai apparsi nell'anime di Pokémon.

Ovviamente a destra si può notare l'ultimo arrivato, il precedente allenatore del Gengar da poco unitosi alla squadra di Ash. Nelle altre immagini invece si notano l'allenatore del famoso Charizard di Ash, seguito da altri personaggi che l'anime ha avuto il dispiacere di presentare. Quale pensate sia il peggiore tra questi?

Adesso che ha concluso il caso di Gengar, Ash e Go si mettono in cammino per un nuovo viaggio che però a dispetto di alcune voci non vedrà ancora l'ingresso di Misty e Brock. Dove finirà stavolta l'allenatore protagonista dell'anime?