I fan reagiscono alle nuove divise per Goku e Vegeta in Super Dragon Ball Heroes

Super Dragon Ball Heroes è ritornato con un episodio speciale, dopo una trasmissione di 19 episodi che ha concluso un arco narrativo. Il progetto non ufficiale dedicato al mondo di Dragon Ball proseguirà anche con una seconda stagione, intitolata Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission e di cui è stato anticipato il trailer proprio ieri.

Ma quello che ha catturato di più l'attenzione dei fan nei recenti video è stato il cambio di divisa per Goku e Vegeta a partire dai prossimi episodi di Super Dragon Ball Heroes. Come vi abbiamo raccontato ieri, nell'episodio speciale di Super Dragon Ball Heroes hanno fatto la loro comparsa due nuove divise, con Goku non più arancione e blu ma arancione e nero, con alcune modifiche al gi, mentre Vegeta torna a vestire l'armatura saiyan ma con qualche dettaglio inedito.

In rete non sono mancati i commenti dei fan sulla scelta di modificare i noti costumi dei protagonisti di Super Dragon Ball Heroes. Se il Goku in arancio e nero è apprezzato, nonostante qualcuno non abbia mancato di storcere il naso a causa delle similarità con il costume di Dragon Ball Evolution, per Vegeta non sono mancate alcune critiche. In particolare, la tuta del principe dei saiyan è di un blu troppo saturato dove invece sarebbe stato idoneo un colore più scuro. Inoltre, non sono state molto apprezzate le varie righe e cuciture della tuta in questione.

Super Dragon Ball Heroes: Big Bang Mission esordirà nella prima metà di marzo.