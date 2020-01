Un fan realizza un bellissimo set Lego di La Città Incantata dello Studio Ghibli

A distanza di anni dalla sua uscita nelle sale cinematografiche di tutto il mondo, il film di Hayao Miyazaki La Città Incantata continua ad appassionare i fan. Uno di loro, in particolare, ha realizzato uno splendido set Lego del film animato.

Uscito nella sale giapponesi il 2001, mentre da noi arriverà due anni dopo, il film ha vinto numerosi e prestigiosi premi tra cui l'Orso d'oro al Festival di Berlino nel 2002 e l'Oscar come miglior film d'animazione nel 2003. Il film dello Studio Ghibli detiene anche record in Cina ed in altri paesi del mondo per gli incassi totali. Un vero e proprio successo mondiale che a distanza di anni continua ad attrarre i fan che omaggiano l'opera con cosplay alle varie fiere. Un fan della pellicola, l'utente di Reddit Kaonashi, ha pubblicato una foto di un set Lego creato da lui stesso che omaggia il film di Miyazaki. Nell'immagine che trovate in calce alla notizia, possiamo vedere i protagonisti dell'opera in formato Lego. Abbiamo Chihiro, Haku in versione dragone composto da una serie di mattoncini che l'utente ha assemblato e poi colorato insieme e il personaggio più misterioso (e forse inquietante dell'opera) ossia il Senza Volto. Il set non è ufficiale, ma il fan che lo ha realizzato chiede appunto il supporto per renderlo, magari, tale.

Nel frattempo, se volete rivedere la Città Incantata ed altri capolavori dello Studio Ghibli (a proposito, a voi quale piace di più?) avete la possibilità di farlo grazie a Netflix che li pubblicherà nei prossimi mesi.