Un fan realizza un mash up tra il Joker e Yoshikage Kira di JoJo

Realizzata da un fan, questa fan art mette il serial killer Yoshikage Kira proveniente da Le Bizzarre Avventure di JoJo nei panni del perfido pagliaccio antagonista storico di Batman, il Joker, re del crimine di Gotham City.

Yoshikage Kira è il villain principale di Diamond is Unbreakable la quarta serie delle Bizzarre Avventure di JoJo. Nella serie, Kira è all'apparenza un mite salary man giapponese, distinto ma poco appariscente che anela una vita tranquilla e senza scossoni. Ma la sua vera natura è quella di uno spietato killer, un mostro della porta accanto, che scatena i suoi istinti omicidi servendosi del letale Killer Queen, il suo stand esplosivo. Resosi protagonista di una difficile caccia all'uomo, Kira finirà sconfitto alla fine della serie per mano di Josuke Higashikata (il JoJo protagonista di Diamond is Unbreakable) e dei suoi amici, salvo poi tornare sotto forma di spirito (e senza memoria della vita terrena) in Dead Man's Question.

Un utente di Reddit ci delizia con questa splendida fan art che mette Kira nei panni del Joker. Il disegno ci mostra un malinconico JoKira con alle spalle lo stand Killer Queen pronto a scattare all'attacco. Vi avevamo già mostrato in precedenza un artwork che mischiava JoJo e Tony Stark della Marvel, segno che l'opera di Hirohiko Araki fa ormai parte integrale della cultura nerd di questi anni. Di tutt'altro genere è questo bizzarro scontro tra Dio e Jotaro Kujo immaginato in chiave comica da alcuni fan.