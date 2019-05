Un fan realizza una meravigliosa illustrazione di Detective Conan

Sebbene il manga di Gōshō Aoyama sia approdato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Sunday nell'ormai lontano 1994, Detective Conan continua ancora oggi ad appassionare milioni di fan. A testimonianza dell'affetto che gli appassionati ripongono in questa celebre serie, proponiamo una straordinaria fan-art di Conan. ‏

Il disegno è realizzato dall'utente Artgerm, il quale ha postato il lavoro sul proprio account Twitter. Osservandolo, possiamo notare che lo stile, più realistico rispetto all'originale di Aoyama, è caratterizzato da un uso molto marcato del chiaroscuro, con le parti in luce che risaltano con colori splendenti ed ombre dai tratti molto netti. Un'aura azzurrina avvolge il personaggio.

Il manga di Gōshō Aoyama, iniziato in Giappone nel 1994, è tuttora pubblicato sulla rivista di Shogakukan, Weekly Shōnen Sunday. L'opera ha raggiunto ad oggi il 96° volume. In Italia la serie, pubblicata originariamente da Comic Art, è stata acquisita da Star Comics nel 2005, che l'ha pubblicata inizialmente con una cadenza mensile, che è poi divenuta bimestrale e quadrimestrale. L'ultimo tankobon disponibile in Italia, il 94°, è uscito l'11 luglio 2018. Un nuovo volume è in uscita a giugno. La trasposizione animata, prodotta da TMS Entertainment a partire dal 1996, ha raggiunto ora l'incredibile quota di 938 episodi.

Detective Conan ha anche ricevuto un gran numero di trasposizioni cinematografiche. Dopo l'ultima pellicola, The Fist of Blue Sapphire che, in Giappone, ha addirittura sfidato gli Avengers tramite una locandina, è notizia recente quella dell'annuncio di un nuovo film previsto per il 2020.



