Un fan realizza un nuovo paio di scarpe customizzate Zara x Dragon Ball Z ispirate a Goku

Se c'è una cosa che i fan di Dragon Ball Z amano è il merchandising personalizzato. Più e più volte sono infatti arrivati sul mercato prodotti a tema Dragon Ball ma ritratti su scarpe, vestiti e abbigliamento in generale che gli acquirenti non vedono l'ora di aggiungere alla propria collezione. Talvolta sbuca in rete anche qualche prodotto inedito.

Abbiamo visto negli anni tante sneakers particolari dedicate ai personaggi più svariati di Dragon Ball Z, come le scarpe del Drago Shenron di Adidas, ma un fan ha deciso di aggiungere qualche pezzo nuovo e unico alla sua collezione. Su Reddit, l'utente Djlord7 ha caricato una foto che mostra la sua ultima creazione, delle scarpe che uniscono il franchise delle Sette Sfere con il brand Zara.

"Ho creato il mio primo oggetto personalizzato! Zara X Dragon Ball Z Goku Edition #1 (Dragon Ball numero 1. Le prendereste?" è la didascalia del fan che ha creato quindi una linea speciale per questo prodotto. In calce trovate la foto in questione con la calzatura palesemente ispirata alla tuta da combattimento di Goku.

Spiccano i due colori di base, l'arancione e il blu, che ricoprono la scarpa quasi completamente. Nel mezzo risalta una striscia bianca, mentre sulla punta si trova una Sfera del Drago, quella con una stella, e sulla caviglia invece il noto kanji "Go" che si trovava sulla divisa di Goku durante l'arco di Freezer. Le comprereste?

Dragon Ball Z ha stretto partnership con diversi marchi negli anni per produrre scarpe personalizzate come successo con il brand Anta.