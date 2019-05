Un fan reinterpreta una tavola di Toriyama con i personaggi di Dragon Ball Super: Broly

Nonostante siano passati diversi mesi, ormai, dalla conclusione al cinema dell'ultima pellicola legata al franchise di Akira Toriyama, Dragon Ball Super: Broly continua a far parlare di sé, grazie a uno stile indimenticabile dell'abilissimo designer Naohiro Shintani.

Non c'è da stupirsi, a seguito del lungometraggio, che l'universo di Dragon Ball Super abbia ricevuto una rivoluzione di aspettative. Infatti, l'apparato visivo mostrato dal character desginer dell'ultimo film di casa Toei Animaton si è rivelato essere l'inizio di un processo che lo studio sta percorrendo, trovando compimento con l'arco di Wano nell'anime di ONE PIECE, grazie alla regia del geniale Nagamine. Che la linea artistica più pulita e morbida stia diventando un marchio di fabbrica abbiamo già avuto modo, dunque, di sperimentarlo, ma è soprattutto indice di un grande lavoro dell'azienda per ottimizzare tempi, lavoro e ottenere un risultato pressoché migliore, anche in virtù del tanto vociferato Dragon Ball Super 2, recentemente arricchitosi di novità dal mondo spagnolo.

Fa piacere, senza alcun dubbio, che un fan abbia quindi voluto reinterpretate una celebre tavola del capitolo 176 dell'opera nipponica più famosa al mondo, che potete osservare in fondo a questa news, sostituendo Tenshinhan a Broly, in un risultato entusiasmante quanto nostalgico, con lo stile iconico del maestro Shintani. Non ci ha sorpreso l'apprezzamento che l'artista ha ricevuto a seguito della pubblicazione del risultato, complice una simpatia e ammodernamento all'ultimo film della saga che non può che far piacere anche ai fan storici del titolo.

E voi, invece, cosa ne pensate della simpatica illustrazione dell'artista Goblimaoh, vi piace?