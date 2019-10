Un fan ricorda le stravaganti teorie fatte alla conclusione di Dragon Ball Z

Nel corso degli anni e con il proseguo delle serie di Dragon Ball, abbiamo assistito a un susseguirsi continuo di evoluzioni e trasformazioni dei personaggi. Soprattutto dei Saiyan presenti nella saga. Questo non ha fatto altro che spingere i fan a fantasticare su cosa il futuro avrebbe potuto riservarci sotto questo punto di vista.

Alla fine di Dragon Ball Z, dopo che Goku raggiunge lo stadio di Super Saiyan 3, cominciarono a girare sul web moltissime teorie circa le successive trasformazioni. Alcuni iniziarono addirittura a sognare il giorno in cui Goku avrebbe raggiunto il livello 100, sul quale sono state disegnate innumerevoli fan art. Proprio queste hanno cambiato forma e aspetto con l'uscita di Dragon Ball GT e dell'introduzione non canonica della forma di Super Saiyan 4 che ha saputo conquistare i cuori di tutti.

Oggi, grazie a Dragon Ball Super, sequel canonico di Z, abbiamo potuto scoprire alcuni degli stati evolutivi che hanno susseguito SSJ 3, ovvero la forma God, Blue, fino a giungere all'Ultra Istinto. Però, prima dell'uscita di quest'ultima serie, come abbiamo detto, sul web i fan si erano lasciati andare a moltissime teorie che, almeno per ora, non hanno trovato riscontro, dal momento che le nuove trasformazioni non seguono più la numerazione classica iniziale come era stato fino al SSJ 3.

Eppure un utente su Twitter ha voluto proprio ricordare queste vecchie fantasticherie, pubblicando un meme in cui si vedono dei ragazzi stupirsi davanti a una fan art, per altro realizzata molto bene, di un ipotetico Goku Super Saiyan 100. L'immagine in questione la potete trovare in calce all'articolo munita di didascalia che recita: "Quando ero piccolo e cercavo Goku Super Saiyan 100".

In qualsiasi modo la vogliamo vedere, Dragon Ball ha segnato un epoca e una generazione di persone in tutto il mondo. Magari ad alcuni la strada che la serie sta percorrendo con Super non piace, eppure bisogna ammettere che anche quest'ultima ha saputo tirar fuori evoluzioni molto fighe, l'ultima in ordine cronologico: Goku l'Ultra Istinto.