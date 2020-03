Un fan ricrea il leggendario Mewtwo nella capsula con una stampante 3D

È divenuto da poco disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix, l'ultimo film dedicato al brand dei mostriciattoli portatili creati da Satoshi Tajiri più di 20 anni fa, ovvero Pokémon: Mewtwo colpisce ancora - L'evoluzione ed ha raggiunto in questo breve periodo la top 5 delle serie più viste.

Insieme al ritorno del primo, storico, film, The Pokémon Company ha celebrato il leggendario di prima generazione, Mewtwo, con diversi eventi a lui dedicati. Verso la fine dello scorso mese infatti il potente pokémon di tipo psico ha fatto il suo debutto in Pokémon Spada e Scudo con dei Raid, appositamente pensati per mettere in difficoltà anche i giocatori più abili, e anche l'applicazione per smartphone Pokémon GO ha dato il via alla caccia al Mewtwo Corazzato.

I fan di vecchia data potrebbero avere avuto delle opinioni contrastanti, considerando soprattutto una rivisitazione della pellicola in 3DCG, ma la maggior parte ha apprezzato anche i numerosi aspetti positivi e in qualche modo diversi, come il "nuovo" Team Rocket.

Ad appena una settimana dall'arrivo del film su Netflix in tutto il mondo un fan, l'utente @WillowCreativ3, ha realizzato una copia di Mewtwo utilizzando materiali non proprio convenzionali.

Come potete vedere nel post in calce, l'appassionato si è servito di un bicchiere e di una stampante 3D per ricreare la capsula nella quale il Pokémon leggendario è stato tenuto dagli scienziati, finanziati da Giovanni.

Sicuramente un omaggio incredibile per uno dei film che ha segnato profondamente il brand dei Pokémon, e che ha contribuito a renderlo uno dei più proficui al mondo. Voi cosa ne pensate del risultato finale? Fatecelo sapere nell'area commenti qui sotto.