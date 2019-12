I fan sono rimasti delusi per l'assenza di annunci su Dragon Ball Super

I fan in rete non hanno preso bene la notizia, o meglio la mancanza di notizie , e si sono sfogati sul solito Twitter, affidando alla piattaforma i loro pianti e le delusioni. Non si rimane di certo a bocca asciutta sull'universo delle sette sfere, dato che è stato annunciato il rinnovo per una seconda stagione di Super Dragon Ball Heroes . Ma voi come avete preso quest'assenza di informazioni su Dragon Ball Super ?

La realtà invece è che la Toei Animation ha fatto tanti annunci per quanto riguarda gli anime: Dai - La Grande Avventura , World Trigger , Yu-Gi-Oh! SEVENS , ma nulla che facesse pensare a qualcosa per l'universo di Dragon Ball Super. Anzi, parte dello staff che ha lavorato all'ultimo anime è stata inserita su questi nuovi progetti, facendo capire che una seconda stagione non è poi così vicina, così come un eventuale secondo lungometraggio animato.

So previously.. "One Piece Stampede" was the reason for stopping the production of DBS (according to some people)



So.. What now? Is it "Dragon Quest Anime" this time?



Lol — SUPER クロニクル (@DBSChronicles) December 22, 2019

Jump Festa: “Dragon Ball 2uper”



*DBS has left the chat*😭🤦🏾‍♂️ pic.twitter.com/jzAILCNQN4 — Quis D. Almyhty 🙏🏾 (@QuisAlmyhty) December 22, 2019

Dragon Ball fans after no significant announcements at Jump Festa... Whole lotta L's 😭😭😭 pic.twitter.com/0wjZYBcYdY — ForNeverWorld (@ForneverWorld) December 22, 2019

Me after no 2uper announcement from this years Jump Festa



I’m Cell btw pic.twitter.com/nBmBuf0vFI — Jak (@Burcol) December 22, 2019

Wow dragon ball super isn't getting a season 2. The panel was all about the manga and no news about the anime or the new dbs movie. Can we get a big fat L/F to the Dragon Ball Community #DragonBall #DragonBallSuper pic.twitter.com/35ML386RxG — Arovian (@Arovians) December 22, 2019

I'm starting to doubt Dragon Ball Super will return. Can't say I'm complaining, TBH. — ThePrinceOfSaiyans 🎄 (@MaOujiBejita) December 22, 2019

Ladies And Gentlemen DRAGON BALL SUPER at this years Jump Festa event was .... NOT Confirmed to reveal a NEW Anime/Continued Season NOR Any NEW DBS Movie. The panel was a lead towards the MANGA. Information on whats planned for the Anime/Movie was not provided. Until next time😢 — Alex Mason (@UnrealEntGaming) December 22, 2019