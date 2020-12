I fan rispettano più i personaggi di Demon Slayer che i loro genitori

Le mamme sono le figure più importanti della nostra vita. Ci accudiscono dall'infanzia, ci insegnano a vivere e ad amare. Ai nostri occhi sono come delle super eroine. Ciò nonostante, non sono capaci di affrontare dei demoni a colpi di katana come i protagonisti di Demon Slayer.

Un sondaggio effettuato dalla società di istruzione Benesse ha posto il quesito "Chi rispetti di più e perché?" a oltre 7500 studenti giapponesi di età compresa tra gli 8 e i 12 anni. In un 2020 sconvolto dalla pandemia da Covid-19, chi avrà ottenuto il primo posto? Medici e infermieri che hanno curato milioni di persone? Atleti famosi? Queste sarebbero le risposte tipiche che avremmo ottenuto nel nostro Paese, ma si sà, il Giappone è una nazione piuttsto bizzarra.



Tra le dieci personalità più rispettate del 2020, sono ben sette le posizioni occupate in classifica dai protagonisti di Demon Slayer. A quanto pare, il clamoroso successo dell'opera di Koyoharu Gotoge ha letteralmente colpito gli studenti nipponici.

Dalla decima alla sesta posizione troviamo unicamente i personaggi del franchise, tra cui Rengoku, protagonista della pellicola che sta infrangendo qualsiasi record al botteghino. Alla quinta posizione troviamo la figura del papà, addirittura meno rispettato degli insegnanti, i quali si trovano alla quarta posizione.

Sul gradino più basso del podio troviamo Kocho. Stando al sondaggio, i bambini lo rispetterebbero poiché è "orientato alla famiglia, sempre sorridente e gentile". Dunque, anche un anime può portare insegnamenti significativi.

Alla seconda posizione, incredibilmente, troviamo le mamme, battute dal protagonista Tanjiro Kamado. Secondo quanto riportato, ai bambini piace Tanjiro poiché è gentile con tutti, devoto alla famiglia e non si arrende mai. La motivazione che più ha colpito i lettori del sondaggio è stata: "Ogni volta che penso a Tanjiro, anch'io voglio fare del mio meglio".

Il sondaggio ha creato ben più di qualche perplessità nei social media giapponesi, ma non può far altro che far riflettere su quanto le serie animate stiano diventando sempre più un mezzo di comunicazione fondamentale, soprattutto per i più piccoli. A quell'età, voi chi avreste rispettato maggiormente? Nel frattempo, sono arrivati gli zaini scolastici di Demon Slayer. Riviviamo la battaglia tra Tanjiro e Rui in questa statua da 400 euro di Demon Slayer.