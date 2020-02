Fan in rivolta per un cambio di nome in My Hero Academia 4, succederà anche in italiano?

Il nuovo arco narrativo di My Hero Academia 4 prenderà presto il via e con esso, saranno introdotti un paio di nuovissimi villain. Secondo quanto rivelato da alcune preview, uno di questi subirà un curioso cambio di nome nella versione inglese, ed ovviamente la notizia non ha reso esattamente felici i fan dell'opera di Kohei Horikoshi.

Casomai non lo sapeste stiamo parlando di Manami Aiba, la giovane partner del criminale Gentle. A quanto pare, il nome da villain della ragazza sarà modificato da La Brava a Love Lover, per lo meno nella versione ufficiale sottotitolata. Per quanto riguarda il doppiaggio invece, non sono ancora state rilasciate informazioni di alcun tipo.

Il nome pensato dall'autore Kohei Horikoshi si ispira al romanzo di Elmore Leonard "Dissolvenza in nero", chiamato in lingua originale proprio La Brava. Il nome viene letto in giapponese come "raburaba", pronunciabile anche come "La buraba" visto che le lettere L ed R si leggono allo stesso modo. Il suono emesso pronunciando le parole "La buraba" è molto simile a "La Brava" e "Love Lover", e contiene inoltre al suo interno il nome del suo Quirk Lover ("Raba" in lingua originale).

Nonostante possa sembrare a primo acchito confusionario, il nome è l'ennesima riprova del grande lavoro svolto dal sensei per la caratterizzazione di ognuno dei suoi personaggi. La modifica non ha esattamente fatto impazzire i fan americani, riversatosi sui social per esprimere il proprio disappunto.

E voi cosa ne pensate? Anche in italiano vedremo modifiche? Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento nel riquadro sottostante! Noi intanto ne approfittiamo per ricordarvi che l'episodio 17 di My Hero Academia 4 è attualmente disponibile alla visione su VVVVID, in maniera completamente gratuita.