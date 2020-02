I fan hanno scelto: per il ONE PIECE Live Action vorrebbero Johnny Depp

Il live action di ONE PIECE ha attirato molta attenzione su di sé sin dal primo annuncio risalente a qualche anno fa. Inevitabilmente, non c'è mai una sicurezza sulla qualità di lavori live action basati su anime e manga, specie se questi vengono prodotti da compagnie statunitensi che sono solite stravolgere alcuni dettagli fondamentali.

Tuttavia in questo caso è lo stesso Eiichiro Oda a rassicurare i fan di ONE PIECE sulla qualità del lavoro. Con una nota, il mangaka sottolinea l'ottimo avanzamento dei lavori e l'accuratezza infusa nel progetto da parte sua e di Netflix, pertanto alcuni fan hanno iniziato a dare suggerimenti sugli attori che potrebbero interpretare Rufy, Zoro e altri personaggi di ONE PIECE nel live action.

Johnny Depp è un attore che ha già vestito i panni di Jack Sparrow, noto pirata di Pirati dei Caraibi. Ha quindi una sorta di esperienza nel ruolo, nonostante l'eccentrico pirata Disney sia piuttosto lontano dai modi di fare di certi personaggi di ONE PIECE. Alcuni fan hanno chiesto però all'attore di prendere il ruolo di Gol D. Roger, il Re dei Pirati. Nonostante la proposta, alcuni fan sottolineano invece che Johnny Depp sarebbe perfetto per ruoli come quello di Rob Lucci, Shanks il Rosso, mentre più timidamente viene suggerito il ruolo di Drakule Mihawk.

Quest'ultimo però, in risposta ai commenti, secondo i fan sarebbe più idoneo a un altro attore apparso in Pirati dei Caraibi, ovvero Orlando Bloom. Vi piacerebbe questa sorta di crossover tra i due mondi pirateschi? E chi vedete adatto nel ruolo di Gol D. Roger per il live action di ONE PIECE?