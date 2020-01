I fan hanno scoperto una scena censurata nella serie originale dedicata ai Pokémon

Con il sopraggiungere dell'attesa nuova serie dedicata ai Pokémon, in molti sono stati colti dalla mania per i mostriciattoli multicolor che hanno dominato incontrastati su tutto il pianeta, al punto tale da essere tornati a riscoprire quelle che furono le originali serie animate dedicate ad Ash e Pikachu.

Come spesso accade in questi casi, quando un'opera dimenticata torna in auge, si finisce spesso con lo scoprire qualcosa che inizialmente ci si era lasciati sfuggire, ed è proprio questo quello che è accaduto quando i fan statunitensi hanno visionato la versione USA dell'originale serie dei Pokémon, quando ancora Misty e Brock erano le uniche spalle di Ash.

A quanto pare, infatti, sembrerebbe proprio che una celebre scena dell'opera sia stata censurata per meglio rientrare nel target di riferimento. Andando più nel dettaglio, all'interno dell'episodio "The Kangaskhan Kid, è stata censurata una particolare scena con protagonista Misty. Durante uno dei loro viaggi, infatti, Ash e i suoi amici incontrano un ragazzino che è stato cresciuto da dei Kangaskhan - in un contesto non dissimile da quello visto in Tarzan -, una situazione che quindi lo ha portato a perdere buona parte di quei comportamenti che definiremmo "umani".

Ciò che però ha saputo far entrare nel panico gli adattatori è relativo a una richiesta che il giovane pone a Misty quando l'incontra per la prima volta, domandandole se poteva bersi il suo latte materno, con tanto d'inquadratura che si avvicina nella specifica "zona toracica" incriminata. La scena non dev'essere andata molto a genio agli adattatori, i quali hanno infatti deciso di modificare il tutto, con il bambino che ora si limita a chiedere se Misty sia o meno un umano.

