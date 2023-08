Il Fan Service può essere una nota positiva? Fairy Tail contro altri

Non è un segreto che spesso l'industria degli anime faccia un uso, spesso spropositato, di quello che viene chiamato fan service. Sebbene l'argomento sia molto controverso, forse è possibile trovare qualcosa di positivo in merito.

Spesso il fan service viene utilizzato in modo raccapricciante con l'unico obiettivo di mantenere gli spettatori incollati allo schermo anche quando la trama non rappresenta nulla di interessante. Sebbene il fan service abbia diverse sfumature, quello più utilizzato riguarda i personaggi femminili a beneficio degli spettatori maschili negli shonen.

Anche se gli anime sono pura finzione, il fan service potrebbe comunque nuocere agli spettatori più giovani, che per la prima volta si affacciano all'altro sesso e si ritrovano ad osservare donne rese oggetto, spesso buone solo a mostrare un po' di pelle.

Tuttavia, questo non riguarda tutti i personaggi e c'è differenza fra chi mostra il proprio corpo con orgoglio e chi invece viene sfruttato solo per la narrazione. Per abbattere il fan service dannoso, bisogna sottolineare questa differenza: gli anime non dovrebbero abbandonare i contenuti vietati ai minori, piuttosto migliorarli e renderli più apprezzabili.

Un esempio è il recente My Dress-Up Darling, nel quale la protagonista Marin Kitagawa, la ragazza genki, è chiaramente a suo agio nel proprio corpo e non è affatto imbarazzata nel sfoggiarlo, senza tuttavia vantarsene.

Al contrario Fairy Tail è un caso particolare, poiché sessualizza estremamente entrambi i generi, ma ha anche un'alta percentuale di personaggi femminili. Non sempre li sfrutta al meglio, ma sicuramente in quel caso avrebbe creato un fan service di maggior spessore.