Un fan dello Studio Ghibli ha notato un particolare inedito in Il Castello Errante di Howl

Nonostante l'imminente arrivo del nuovo film Earwig e la Strega, i fan dello Studio Ghibli non dimenticano le gloriose opere del passato. Dopo diversi anni dall'uscita di Il Castello Errante di Howl, è stato scoperto un segreto capace di scaldare il cuore.

Per i pochi che ancora non lo hanno visto, Il Castello Errante di Howl racconta le vicende di Sophie, una giovane ragazza la cui vita cambia improvvisamente dopo aver incontrato un misterioso mago di nome Howl. In seguito al loro incontro, infatti, una strega lancia una maledizione su Sophie, che improvvisamente diventa un'anziana signora.

A distanza di ben sedici anni dall'uscita in Giappone di Il Castello Errante di Howl, uno spettatore ha colto un particolare passato inosservato finora. Su Reddit, l'utente @Boring_Bisexual_Bee ha notato che in una delle scene finali in cui Sophie incontra Howl nel passato, il mago le dice di cercarlo nel futuro. Nelle fasi iniziali della pellicola prodotta dallo Studio Ghibli, quando i due protagonisti si incontrano per la prima volta Howl afferma: "Ti stavo cercando ovunque".



Un dettaglio capace di scaldare il cuore dei fan. Se lo Studio Ghibli è ritenuto uno dei migliori studi d'animazione, se non il migliore, è proprio per queste piccole chicche. Un'altra leggendaria pellicola dello Studio Ghibli è stata omaggiata da una fanart. In attesa di poter tornare a viaggiare, intraprendiamo un tour virtuale del Museo dello Studio Ghibli.