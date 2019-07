I fan di The Walking Dead reagiscono alla fine della serie

La AMC ha già annunciato che non ci saranno variazioni o impatti di alcun tipo sul live action: "Questo fumetto straordinario ha creato un mondo che già vive in forme multiple e nel cuore e nella mente di milioni di fan in giro per il mondo, e lo farà ancora per tanti anni". Kirkman potrà aver finito la sua versione fumettistica di The Walking Dead , ma ci vorrà ancora tempo per la controparte in carne e ossa.

Naturalmente questo annuncio improvviso, che ha seguito gli eventi imprevisti di The Walking Dead 192 , ha fatto scatenare i fan del fumetto sulla rete, alcuni dei quali si sono lanciati in tweet di incredulità e tristezza. C'è anche chi paragona la serie a Game of Thrones, menzionando come la fine di questo viaggio durato sedici anni sarà molto più significativa e sofferta di quello della serie TV tratta dal racconto di George R. R. Martin. In calce, potete leggere alcuni dei tweet raccolti.

