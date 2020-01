Tokyo Ghoul: Ken Keneki prende vita in questa splendida animazione in 3DCG fan made

Tokyo Ghoul, la saga che ha reso famosi i mostri artificiali ideati da Sui Ishida, ha avuto un buon anno nel 2019 grazie alla distribuzione del nuovo film Tokyo Ghoul S e alla pubblicazione del videogioco Tokyo Ghoul: Re Call To Exist. L'aumento della popolarità ha riacceso anche l'interesse di alcuni fan di vecchia data, ed è proprio a questo proposito che abbiamo deciso di mostrarvi la creazione di un utente Reddit.

Rikognition, questo il nickname dell'artista, ha pubblicato nel subreddit r/Anime una splendida animazione in 3DCG di Ken Kaneki, ghoul di classe SS nonchè protagonista dell'opera di Ishida. Il risultato, come potete vedere in calce, ha convinto gli altri appassionati ottenendo oltre 10,000 upvote.

L'anime di Tokyo Ghoul non è mai riuscito a raggiungere il livello di popolarità di mostri sacri come Naruto, ONE PIECE o Dragon Ball, ma dopo la pubblicazione della sua prima stagione riscosse un successo stellare sia in Giappone che in occidente. Sfortunatamente, la deviazione dal manga con l'adattamento della seconda stagione e ulteriori problemi di produzione condannarono definitivamente la serie televisiva.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questa creazione in 3DCG? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste dei fan del giovane protagonista poi, non perdete l'occasione di dare un'occhiata a questa meravigliosa action figure di Tokyo Ghoul.