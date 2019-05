Un fan trasforma i personaggi di ONE PIECE negli Avengers!

La mitologia di ONE PIECE è di un'immensa vastità, che grazie all'ottimo lavoro svolto dal suo autore, il sensei Eichiro Oda, si è arricchita con gli anni di dettagli sempre più speciali, che hanno trasportato l'opera nell'olimpo dei manga più famosi e importanti al mondo.

Chissà quanto il mangaka dell'opera cartacea più venduta al mondo stia godendo del denaro accumulato durante la serializzazione di ONE PIECE, che sin dal suo inizio si è visto ridurre via via il carico di lavoro, con pause sempre più frequenti a fronte di tempi ristrettissimi per completare settimanalmente il capitolo per Weekly Shonen Jump. Che sia sintomi di problemi fisici dovuti a un eccessivo lavoro è probabile, anche in virtù della routine massacrante del 44enne sensei, che lo costringe alle ore piccole la notte e passare poco tempo, solo un giorno, con le sue figlie.

Probabilmente a muoverlo nell'impresa non sono soltanto i 900 e passa capitoli del manga, ma anche la passione che lo accompagna dal 1997 seguita da un amore incondizionato dei fan verso il titolo piratesco. Le avventure di Rufy e della sua ciurma sono entrate a gamba tesa nell'immaginario occidentale, coinvolgendo i pirati di Cappello di Paglia in meravigliosi crossover, di cui l'ultimo dedicato al mondo degli Avengers. in particolare, nell'immagine che potete ammirare in calce all'articolo, i personaggi di Oda sensei si sono trasformati negli eroi Marvel, raggiungendo un simpatico risultato che non potevamo non condividere con voi. Il disegno, inoltre, acquisisce maggior bellezza se confrontata anche con l'illustrazione di Garp con il Guanto dell'Infinito di Thanos, segno di un unione che piace incredibilmente ai fan dei due universi diametralmente opposti.

Vi ricordiamo, inoltre, che settimana prossima il manga sarà in una delle solite pause, e che tornerà nel numero successivo ancora per riprendere le avventure di un arco di Wano sempre più epico. E voi, cosa ne pensate della bellissima illustrazione a tema Avengers di ONE PIECE, vi piace?