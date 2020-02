Un fan trova una divertente somiglianza tra JoJo e My Hero Academia nell'ultimo episodio

Nel sedicesimo episodio di My Hero Academia abbiamo visto i prodi Bakugo e Todoroki darsi da fare per ottenere la licenza provvisoria di eroi in una sfida inusuale con dei bambini. Un fan ha trovato una strana somiglianza tra un bambino e Yoshikage Kira di Diamond is Unbreakable.

Come gli appassionati di JoJo sanno, Yoshikage Kira è il terribile killer antagonista principale e dotato dello stand esplosivo Killer Queen, che spaventa la cittadina giapponese immaginaria di Morio Cho, luogo dove si svolgono le avventure di Josuke Higashikata, il quarto JoJo e protagonista di Diamond is Unbreakable. Il personaggio di Kira appare sempre vestito con un abito di colore violetto molto elegante, sfoggiando sempre una calma fredda apparente, quasi glaciale anche quando sta per compiere uno dei suoi crimini efferati. L'utente di Twitter Za_Meme_Poet ha trovato una strana somiglianza nei modi calcolatori, ma anche nel colore del vestiario, tra il ragazzino a capo dei bambini della prova a cui si sottopongono Todoroki e Bakugo, e il malvagio Kira.

Entrambi hanno un modo di fare che li accomuna, tanto che il fan si è divertito a condividere un meme simpatico sul suo profilo social che trovate in calce alla notizia. Intanto, l'episodio si è anche concentrato sul rapporto tra All Might ed Endeavor, il nuovo n1 nella classifica speciale degli Heroes. Inoltre date un'occhiata a questo intrigante cosplay al femminile del villain Stain.