Un fan unisce la sigla di Naruto Shippuden alla opening di My Hero Academia

Sin dalla sua serializzazione, My Hero Academia venne presentato al pubblico come un'opera che avrebbe fatto da erede al grande successo di Naruto Shippuden. Entrambi sono due titoli di fama internazionale, con una fan-base alle spalle di proporzioni immense. Ed è proprio da un appassionato che arriva l'ultimo crossover fra i due progetti.

Sono ironiche, e lo erano anche 5 anni fa, le voci che gonfiarono in pompa magna l'inizio del manga di Kohei Horikoshi. Considerato da molti il successore di Naruto, My Hero Academia si rivelò essere un titolo che, nonostante qualche tratto in comune, ebbe poco a che fare con il progetto di Masashi Kishimoto. E la prova evidente ne fu la caratterizzazione dei personaggi, che seppur con qualche somiglianza un po' forzata tra Bakugo e Sasuke, non hanno molto a che vedere con la storia dei ninja del Villaggio della Foglia.

Eppure, nonostante oggi My Hero Academia non sia più considerato il successore di Naruto, dato che la staffetta ha consegnato il testimone a Samurai 8: La storia di Hachimaru come vero e proprio erede di Kishimoto-sensei, i fan amano ancora omaggiare entrambi i titoli con simpatici crossover. L'ultimo di essi arriva da Paulo PT90, che ha inserito la opening della prima stagione di Shippuden al video della serie animata di MHA, in un risultato che bizzarramente coincide anche piuttosto bene. Ed è molto più apprezzabile se messa a confronto la sigla originale, effettuata da un altro fan, un certo Kawaki, sul proprio profilo Instagram.

Ne approfittiamo per ricordarvi che è stato recentemente annunciato un nuovo film dallo studio di animazione dietro My Hero Academia, che si preannuncia essere un progetto molto interessante. Infine, a proposito della nuova opera di Masashi Kishimoto, vi invitiamo a recuperare le tavole a colori del primo capitolo del manga.