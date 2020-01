Un fan vince il Guinness World Record per maggior numero di oggetti a tema ONE PIECE

A un tale successo di un'opera, talvolta imponente come nel caso di ONE PIECE, non può non rispondere un'altrettanta popolarità in termini di merchandising. E il fenomeno, ovviamente, non poteva che riassumersi in un Guinness World Record nei riguardi di un appassionato che è riuscito a coltivare una collezione pazzesca.

Nonostante il debutto non straordinario del volume 94 di ONE PIECE, recentemente è stato annunciato il vincitore di un nuovo pazzesco primato. Sanadacchi, un appassionato conosciuto ai più per aver chiesto a Oda imbarazzanti domande sui genitali dei personaggi, ha ottenuto l'ambito riconoscimento grazie alla sua collezione senza eguali.

In particolare è stato premiato il numero di oggetti che fanno parte della stessa collezione, ben 5656 diversi pezzi a tema ONE PIECE. Yoshikazu Sanada, inoltre, ha rivelato di aver acquisito oggetti per ben 18 anni, meritando il premio lo scorso luglio. Grazie all'immagine di apertura, inoltre, è possibile dare uno sguardo a un frammento dell'imponente collezione del fan di Eiichiro Oda.

Ma a proposito di SBS, ovvero l'angolo in ciascun volume dedicato a un botta e rispsosta tra il sensei e i fan, cosa ne pensate di questo approfondimento sulle differenze tra lo SMILE e il frutto del diavolo? E voi, invece, cosa ne pensate di questo Guinness World Record incredibile? Fateci sapere la vostra opinione a riguardo, come sempre, con un commento nello spazio riservato in fondo alla pagina.