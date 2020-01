Un fan vota The Seven Deadly Sins 3 alle migliori animazioni ed è subito polemica

In occasione dei Crunchyroll Awards, il web si sta impegnando nelle votazioni dei propri anime preferiti all'interno di diverse categorie. La scelta di un fan di The Seven Deadly Sins: Wrath of the Gods, tuttavia, ha destato non poche perplessità alla community che ha risposto con toni ironici e, purtroppo, offensivi.

Abbiamo provato a chiarire la situazione che sta attraversando The Seven Deadly Sins 3, schiacciato da una produzione massacrante e ingestibile per chiunque, soprattutto per una compagnia altalenante come lo Studio Deen. Il flop delle animazioni, causate da un comparto tecnico disastroso e animazioni al limite dell'indecenza, sono lo specchio di una realtà ben peggiore di quello che trapela in rete negli ultimi giorni.

Probabilmente, infatti, la situazione all'interno dello studio non sarà delle migliori, con il team costretto ai salti mortali, col poco tempo disponibile, per cercare di trasmettere almeno in tempo la puntata, anche a costo di evidenti sacrifici. Nonostante ciò, un fan ha comunque votato ai Crunchyroll Awards la serie alla categoria "Migliori Animaizoni", suscitando indignazione da parte di quella community offesa dal risultato finale.

Tuttavia, nonostante qualche commento costruttivo e numerose risposte buffe, non sono mancate offese nei riguardi dell'utente, sollevando una spiacevole situazione a riguardo. Alcuni fan si sono messi in difesa dell'appassionato, ricordando alla community che ognuno ha i propri gusti e, pertanto, vanno rispettati, indipendentemente dalla qualità di un titolo.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Diteci la vostra con un commento qua sotto.