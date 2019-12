I fan votano i 100 migliori anime del 2019. Indovinate chi ha vinto?

Ogni anno in Giappone escono centinaia di anime, talmente tanti che la manodopera nel Sol Levante non è più da sola sufficiente per completare in tempo decine di puntate in tempi strettissimi. Nonostante la crisi dell'industria dell'animazione, tra queste numerose opere fuoriescono alcune perle in grado di alterare gli equilibri di mercato.

Tra queste serie, a detenere lo scettro in questo olimpo di massicce produzioni non possiamo che trovare lo straordinario ago nel pagliaio di Koyoharu Gotouge, la trasposizione a cura di ufotable di Demon Slayer. E non poteva che essere quest'opera a vincere all'unanimità l'ultima classifica messa a punto da ben 273.969 voti da parte degli appassionati nipponici.

La lista completa potete recuperarla in calce alla notizia, ma qui sotto vi riportiamo le 10 migliori serie televisive e gli altrettanti migliori lungometraggi. Le migliori serie, dunque, sono così articolate:

Demon Slayer Bloom into You BANANA FISH

Mob Pyscho 100 Le Bizzarre Avventure di Jojo: Vento Aureo Yu-Gi-Oh! VRAINS Kaguya sama- Love is War L'Attacco dei Giganti 3 Run with the Wind Sarazanmai

Segue, infine, la top 10 delle migliori pellicole cinematografiche:

Promare Fate/Stay Night Heaven's Feel II Violet Evergarden Gaiden Wethering With You Demon Slayer: Kyoudai no Kizuna Uta no Prince-sama: Maji Love Kindom Movie Detective Conan 23° film: The Fist of Blue Sapphire La leggenda di Hei Osomatsu-san The Movie Hibile! Euphonium Movie III: Chikai no Finale

E voi, invece, vi trovate d'accordo con le preferenze dei fan? Diteci la vostra top 10 personale con un commento qua sotto.