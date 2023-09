Per i fan di Wotakoi, sarà impossibile non innamorarsi di My Tiny Senpai

Molte commedie romantiche sono ambientate negli anni del liceo e hanno come protagonisti dei giovani adolescenti, ma quanti anime rom-com sapreste nominare i cui personaggi principali sono a tutti gli effetti dei lavoratori?

Certo, c'è stato prima Wotakoi - Love is Hard for Otaku, che ha sicuramente attirato l'attenzione con l'adattamento anime del manga L'amore è complicato per gli Otaku, uscito per la prima volta nel 2018.

Successivamente a seguire le sue orme c'è stato The Ice Guy and his Cool Colleague, una serie anime che ha saputo rappresentare il disagio degli introversi in un posto di lavoro, mischiandolo al fattore amoroso.

Per questo motivo, quando è arrivata la notizia dell'adattamento dal titolo My Tiny Senpai, i fan riponevano già altissime aspettative che per fortuna ha saputo mantenere. Dopo il successo di Wotakoi, che purtroppo non ha mai ricevuto una seconda stagione nonostante la grandissima popolarità, gli spettatori desideravano ardentemente un'altra storia d'amore ambientata sul posto di lavoro.

Il protagonista Shinozaki è estremamente entusiasta di cominciare il suo primo giorno di lavoro in una nuova azienda e, ad accompagnarlo in questo viaggio, c'è la disponibile e carismatica Shiori, una collega più anziana e con maggiore esperienza che di conseguenza viene chiamata senpai.

Pian piano, i due cominceranno a conoscersi e ad innamorarsi l'uno dell'altro, senza tuttavia mancare della componente comica che molto spesso si concentra anche sui personaggi secondari dell'opera, come il manager dell'azienda che è senza dubbio colui che vi provocherà le migliori risate.

Nonostante ciò, i protagonisti procedono lentamente la loro relazione e l'anime ha numerosi momenti semplici e toccanti: dopotutto, entrambi non sono mai stati innamorati prima d'ora, a differenza di Wotakoi. Non sono neppure l'unica coppia presente nella serie e potrete facilmente approfondire le storie degli altri personaggi, con attitudini completamente differenti da Shinozaki e Shiori.

My Tiny Senpai ha 10 episodi in tutto, ma non per questo è frettoloso ma anzi analizza l'intera storia con tranquillità e spensieratezza, facendovi innamorare di nuovo per la prima volta. Il manga Wotakoi è disponibile in Italia grazie a Panini Comics che ha concesso l'opera, già completa con i suoi 11 volumi.