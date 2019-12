Fan di Yu-Gi-Oh! addobba un albero di natale a tema, le foto fanno il giro del web

Le feste si avvicinano ogni giorno di più e come ogni anno, è consuetudine in diversi Paesi del mondo prepararsi addobbando l'albero. Al di là delle credenze religiose, in molti luoghi le decorazioni natalizie vengono considerate come un importante momento di unione per la famiglia, e proprio a questo proposito una giovane appassionata di Yu-Gi-Oh! ha realizzato, con l'aiuto della propria madre, un piccola opera d'arte.

Come potete vedere in calce l'utente Twitter dilfosaur ha condiviso l'albero di Natale realizzato con sua madre, completamente ispirato al suo anime preferito. Gli addobbi rappresentano alcuni Oggetti del Millennio tra cui spiccano il Millennium Puzzle di Yugi Muto, la Millennium Key e alcuni Millennium Eye in sostituzione alle classiche palline di Natale. Di fianco alla decorazione, che ad oggi ha ottenuto la bellezza di 40,000 mi piace, spicca anche un cardboard 1:1 del protagonista.

Il rinnovato interesse per Yu-Gi-Oh! non è certo una sorpresa, specie se si considera che nell'ormai prossimo 2020 riceveremo una nuova serie anime in sostituzione al recente Yu-Gi-Oh! VRAINS.

E voi cosa ne pensate? Vi piace l'albero? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui siate fan della saga inoltre, vi consigliamo di dare un'occhiata a questo bellissimo cosplay femminile di Seto Kaiba.