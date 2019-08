Un fan di Yu-Gi-Oh! crea un cosplay di un enorme Drago Bianco Occhi Blu

In attesa che venga svelata la nuova serie animata di Yu-Gi-Oh, i fan stanno continuando a mostrare i propri tributi verso il franchise. La prima serie animata, quella originale tratta dal manga di Kazuki Takahashi, è indubbiamente la più apprezzata come mostrato anche da vari cosplay a tema. Proprio uno di questi è stato dedicato a un noto mostro.

Il Drago Bianco Occhi Blu è uno dei mostri più forti della prima serie di Yu-Gi-Oh! e anche uno dei primi ad apparire con una forza fuori scala rispetto alle carte ordinarie. Oltre ai prodotti che lo hanno visto coinvolto ultimamente, come magliette e cereali, la carta di Seto Kaiba è stata interpretata in un cosplay di un fan.

Il cosplayer Kairas718 ha postato su Reddit un'immagine relativa al Work in Progress del suo cosplay di Drago Bianco Occhi Blu. Nonostante non sia stato ancora completato si può già ammirare tutta la struttura del vestito messa in piedi dal fan. L'aspetto già somiglia alla carta originale di Yu-Gi-Oh!, così come la stazza che è particolarmente grossa, specie grazie alla testa che sporge dalle spalle.

Come pensate che sarà questo Drago Bianco Occhi Blu una volta completato? Chissà se riuscirà ad affiancare Seto Kaiba come quarto drago in un duello.