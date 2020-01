Un fan di Yu-Gi-Oh! crea il cosplay perfetto di Obelisco del Tiranno

Nel mondo di Yu-Gi-Oh! assistiamo ad epici scontri a Duel Monsters, il gioco di carte che vediamo nelle prime serie del manga e dell'anime. Una delle carte più iconiche è Obelisco del Tiranno. Vediamo questo fan che ne ha fatto un simpatico cosplay!

Utilizzata all'inizio da Seto Kaiba (qui Kazuki Takahashi ci parla delle sue fonti di ispirazione per il personaggio), l'eterno rivale di Yugi/Yami e poi passata nelle mani del protagonista, la carta di Obelisco del Tiranno è una delle carte più potenti che si possono utilizzare nel gioco di Duel Monsters ed insieme ad altre due carte fa parte del fortissimo trio degli Dei Egizi. Un appassionato di Yu-Gi-Oh! ha deciso di dare una sua interpretazione della carta, dedicandogli questo cosplay che potete trovare in calce alla notizia. L'effetto è davvero peculiare, non c'è che dire, visto che riesce a risultare molto rispettoso del personaggio, ma al contempo è anche divertente da guardare. Quello che è sicuro è che ci vuole una grande passione per realizzare un cosplay di questo genere.

Nonostante siano passati anni (e diversi spin off della serie) la passione per Yu-Gi-Oh sembra ancora forte. Pochi giorni fa vi abbiamo mostrato questo splendido cosplay della maga nera di Yu-Gi-Oh a testimonzian che il band piace ancora moltissimo ai fan.