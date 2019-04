I fan di Yu-Gi-Oh! hanno trovato un Duel Disk... infinitamente speciale

Nell'ultimo periodo si sono rincorse molte voci sull'arrivo nel mercato di un Duel Disk tratto dal popolarissimo manga e anime, nonché gioco di carte, Yu-Gi-Oh. La Bandai ha esaudito la richiesta dei fan, aprendo i preordini di una speciale tiratura limitata per una fedele riproduzione della componente fondamentale dei duelli dell'anime.

Un fan però ha deciso che non gli bastava, e ha voluto creare un Duel Disk mai visto nell'anime di Yu-Gi-Oh. Prendendo naturalmente ispirazione da tutti i modelli presentati nell'anime, coltysei23 ha mostrato su Reddit la sua idea: un Duel Disk ispirato al Guanto dell'Infinito. Come a testimoniare la potenza del guanto, l'utente ha piazzato nelle cinque zone relative alle carte mostro i cinque pezzi di Exodia il Probito.

Come potete vedere in calce, il modello è preparato a mano ad eccezione probabilmente del guanto, riproduzione dell'iconico armamento di Thanos. Il guanto possiede tutte e cinque le gemme dell'infinito, mentre il resto del Duel Disk è colorato d'oro per mantenere lo stesso tono del guanto. Il nemico di Avengers: Endgame, a breve nei cinema italiani, sicuramente troverebbe comodo duellare con un Duel Disk del genere. Meno male però che in Yu-Gi-Oh non arriverà mai, altrimenti il cuore delle carte potrebbe fare ben poco.