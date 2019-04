I fan di Yu-Gi-Oh! si sono scatenati con l'ultimo episodio di Game of Thrones!

Questa notte è andato in onda il nuovo episodio di Game of Thrones, che ha portato in grande scena una delle guerre più attese dell'intera serie. Come se l'episodio non fosse stato ricco di colpi di scena e grande dinamismo, la puntata ha fatto breccia soprattutto nel cuore degli appassionati di Yu-Gi-Oh!.

La lunga notte di Game of Thrones è finalmente terminata, mietendo, ancora una volta, le aspettative dei fan della serie tv dai mille record. L'ultima puntata, in particolare, ha colpito nel cuore gli appassionati dell'opera di Kazuki Takahashi, che si sono divertiti un mondo nel paragonare il drago di Daenerys, Viserion, caduto nelle mani del Re della Notte, alla carta più forte di Seto Kaiba, il celebre Drago Bianco Occhi Blu.

Il potente mostro, infatti, si è trovato al centro di diversi parallelismi con l'amato figlio della Regina dei Draghi, che si è mostrato in tutto il suo splendore nell'ultima puntata dell'ottava stagione tra le grinfie del nemico. Tra le file del Re della Notte, il suo soffio infuocato, di colore azzurro, ricorda lo stesso attacco speciale dell'asso nella manica del deck di Kaiba, che ha fatto scatenare i fan di Yu-Gi-Oh! da tutto il mondo, riempiendo il famoso social network Twitter di simpatiche citazioni.

Omaggi all'opera di Takahashi sensei che potete ammirare in fondo all'articolo, che se vi trova appassionati di entrambe le opere non può che strappare un piacevole sorriso, figlio di uno strabiliante e nuovo episodio di Game of Thrones. Gli amanti del titolo nipponico hanno sempre cercato citazioni ovunque, come quella volta in cui scoprirono una similitudine con il wrestler Antonio Inoki.

E voi, cosa ne pensate del parallelismo tra il Drago Bianco Occhi Blu e Viserion?