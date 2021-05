Una fanart sul live action di Berserk inganna i fan: ecco l'illustrazione diventata virale

Berserk è un manga molto atteso da parte dei lettori. La storia viene pubblicata da decenni ed è ancora lontana dalla conclusione, nonostante Miura stia preparando la fase finale con gli ultimi eventi raccontati, e ciò vuol dire che ci sono generazioni di amanti di manga e anime che stanno attendendo la fine della storia di Gatsu.

C'è chi si prepara al finale creando dei video di Berserk in cui immagina come finirà lo scontro tra Gatsu e Griffith, e chi si inventa molto altro. Un esempio è il lavoro di Gerardo Torres Carrillo, digital artist conosciuto su internet anche col nome di GutsCG che lavora con modelli 3D e che ha deciso di cimentarsi in una finta locandina di Berserk. Nelle immagini in basso tratte dal suo account Instagram viene mostrata una finta visual per un eventuale live action di Berserk.

Gatsu, con l'armatura nera, osserva tra le pieghe della lamina di ferro magico, mentre in basso campeggia il logo giapponese di Berserk con il logo Netflix in basso e un "autunno 2021" di fianco. Nel secondo post invece questo modello di Gatsu può essere visto anche in altre versioni, con il bagliore rosso emesso dall'armatura e con una visuale più centrale.

La locandina è sembrata reale per molti, tanto che in rete già alcuni fan avevano sparso la voce di questo live action di Berserk prodotto da Netflix. Purtroppo non esiste niente del genere, ma chissà se il colosso dello streaming non inizi a pensarci dopo questa fan art diventata virale.