Fanfare of Adolescence è il nuovo anime dello studio di Fate/Grand Order, uscirà nel 2022

Lay-duce, lo studio giapponese celebre per aver lavorato sui due film Fate/Grand Order: First Order e Fate/Grand Order: Moonlight/Lostroom, ha annunciato Fanfare of Adolescence, un nuovo anime originale in uscita nel mese di aprile 2022. Il trailer visibile in cima all'articolo mostra i tre protagonisti, e anticipa una delle composizioni del grande Hiroyuki Sawano.

Fanfare of Adolescence racconterà la storia di tre adolescenti, intenzionati a iscriversi a un'accademia di corse di cavalli per diventare fantini. Yu Arimura è un popolare ex idol che si innamora delle corse di cavalli dopo averli visti per la prima volta, Shun Kanami è un ragazzo cresciuto in un'isola innamoratosi delle corse dopo averle sentite tramite trasmissioni radiofoniche, mentre Amane è un ragazzo inglese molto ricco e figlio di un ex fantino.

Makoto Kato (Bloom Into You, Beautiful Bones) dirige l'anime presso Studio Ley-duce (O Maidens in Your Savage Season, Fate/Grand Order), mentre Hiro Kanzaki (Eromanga Sensei) si occupa del character design. Hiroyuki Sawano (L'Attacco dei Giganti, 86: Eighty Six) compone le musiche.

E voi cosa ne dite? Vi ispira questo nuovo anime? Ditecelo nei commenti! Sempre a proposito di Hiroyuki Sawano, vi ricordiamo che L'Attacco dei Giganti tornerà con la Stagione 4 questo inverno, mentre 86: Eighty Six tornerà tra pochissimo con i nuovi episodi.